Это неприлично: УЕФА при помощи бицепса отреагировал на лидерство сборной Украины

Зинченко положил начало разгрому Литвы / Фото: Reuters

Победа сборной Украины над Литвой со счетом 3:0 не осталась без внимания главного футбольного органа Европы – УЕФА. По окончании отборочного поединка в Вильнюсе, завершившегося разгромным выигрышем подопечных Андрея Шевченко, Twitter Европейского футбольного союза сообщил: "Отрыв сборной Украины в группе В стал уже просто неприличным".

К этому твиту были добавлены иконки бицепса и аплодисментов, а также турнирная таблица, в которой сразу по окончании своего матча с Литвой Украина оказалась на 9 очков впереди своего ближайшего, на тот момент, преследователя – Люксембуга.

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Как сообщалось ранее, стал известен исторический статус победы сборной Украины для Шевченко. Выигрыш в Вильнюсе оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

В свою очередь, Ярмоленко назвал справедливой победу Украины над Литвой. "Сегодня мы заслужили выиграть с таким счетом", – отметил по окончании поединка футболист "Вест Хэма".

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Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", – сказал Шевченко.

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