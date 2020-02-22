Коронавирус в Европе: в Италии умерла женщина

Второй жертвой болезни стала женщина из Ломбардии

В Италии зафиксировали новую смерть от коронавируса – умерла женщина из провинции Ломбардия.

Кроме того, в стране до 29 человек выросло число заболевших, при этом 27 из них – жители Ломбардии, а двое – из провинции Венето, сообщает Ansa.

Напомним, ранее сообщалось, что первой жертвой коронавируса стал 78-летний житель региона Венето – около десяти дней он находился в больнице города Падуя и умер вечером 21 февраля.

Также сообщалось, что 67-летняя супруга умершего также была госпитализирована с высокой температурой.

При этом до сих пор неизвестно, как итальянец заразился коронавирусом – он не был в Китае и не контактировал с людьми, побывавшими в Азии.

Стоит добавить, что первый летальный исход в Европе был зафиксирован во Франции – там умер турист из Китая, у которого обнаружили коронавирус.

Добавим также, что после появления новых случаев заражения коронавирусом в Италии было решено изолировать 10 городов и отменить ряд массовых мероприятий.

Напомним, ранее первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане. Также мы сообщали, что власти Израиля сообщили о первом случае заражения на территории страны. Инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Более детально читайте в материале: Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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