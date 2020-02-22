В Италии отменили 40 футбольных матчей из-за коронавируса

Футболист "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии, стал первым человеком в этом регионе, заболевшим коронавирусом. Сейчас он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Люди из его окружения также демонстрируют симптомы болезни. В результате 40 любительских матчей в Италии были перенесены. Пока что ситуация не коснулась профессионального итальянского футбола.

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На данный момент в мире зафиксировано 76 769 случаев заболевания. От коронавируса умерли 2360 человек.

Напомним, ранее первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане. Также мы сообщали, что власти Израиля сообщили о первом случае заражения на территории страны. Инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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