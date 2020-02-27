Матч Лиги Европы перенесли из-за шторма, который несется с ужасной скоростью

Сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом" перенесен из-за штормового предупреждения. Ожидается, что порывы ветра в Зальцбурге достигнут 120 км/час. Вскоре европейский футбольный союз выступит с заявлением, объявив, когда состоится этот матч и во сколько он начнется. Отметим, что онлайн-трансляция Бенфика – Шахтер доступна на нашем сайте.

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Напомним, в первой встрече победу одержал "Айнтрахт" со счетом 4:1. В составе немецкого клуба хет-трик оформил полузащитник Даити Камада, еще один гол забил хавбек Филип Костич. Автором единственного мяча "Зальцбурга" стал нападающий Хван Хи Чан, который реализовал пенальти.

Также мы рассказывали, что букмекеры считают "Бенфику" фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера". "Бенфику" устроит минимальная победа без пропущенных мячей, либо победа с разницей в два мяча.

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