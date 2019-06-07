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Матчи отбора на Евро-2020 7 июня: время начала и список трансляций на ТВ

7 июня, 14:15

Сегодня состоятся 12 матчей отбора на чемпионат Европы, в том числе встреча Украина – Сербия

Фото: AFP

7 июня стартует третий тур квалификационного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Для нас центральный матч игрового дня пройдет во Львове, где сборная Украины примет одного из прямых конкурентов на выход из группы команду Сербии. Матч начнется в 21:45, подробный список, где смотреть матч Украина – Сербия, есть на нашем сайте.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Расписание матчей отбора на Евро-2020 7 июня: 

19:00 Грузия – Гибралтар – Футбол-1, Oll.tv

21:45 Австрия – Словения – Oll.tv

21:45 Дания – Ирландия – Футбол-2, Oll.tv

21:45 Латвия – Израиль – Oll.tv

21:45 Литва – Люксембург – Oll.tv

21:45 Норвегия – Румыния -Oll.tv

21:45 Македония – Польша – Oll.tv

21:45 Украина – Сербия – Футбол-1, ТРК Украина,  Oll.tv

21:45 Фареры – Испания – Oll.tv

21:45 Черногория – Косово – Oll.tv

21:45 Чехия – Болгария – Oll.tv

21:45 Швеция – Мальта – Oll.tv

Из-за проведения дебютного сезона Лиги наций система отбора на чемпионат Европы немного изменилась. Как и раньше в финальную часть Евро-2020 попадут по две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре путевки разыграют в стыковых матчах 16 команд-победителей групп Лиги наций. Если эти сборные уже гарантировали себе путевку на Евро-2020, то их место займет команда, финишировавшая следом в группе Лиги наций.

Кстати, вчера состоялся второй финал Лиги наций. Голландия обыграла Англию (3:1) и за главный приз сразится с Португалией, победившей ранее Швейцарию (3:1). Победитель турнира получит автоматическую путевку на Евро-2020, несмотря на результаты в отборочном турнире. Для нас будет на руку, если турнир выиграет Португалия, ведь они выступают в одной группе с Украиной.

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