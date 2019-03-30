Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Матчи самой звездной пары 1/4 финала Лиги Европы рискуют пройти без капитана "Наполи"

Сегодня, 17:28

Инсинье пропустит около трех недель из-за мышечной травмы

Лоренцо Инсинье. Фото: sscnapoli.it
Лоренцо Инсинье. Фото: sscnapoli.it.
Матчи самой звездной пары 1/4 финала Лиги Европы рискуют пройти без капитана "Наполи" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f8a/a04/5c9f8aa04581e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f8a/a04/5c9f8aa04581e.jpg Футбол Инсинье пропустит около трех недель из-за мышечной травмы

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье получил мышечное повреждение. Из-за этого он может пропустить ближайшие матчи своей команды. Клуб не сообщил о точном сроке восстановления игрока. Как информирует Corriere dello Sport, итальянец пропустит как минимум три недели. В таком случае он не сыграет не только в ближайших матчах чемпионата, но и в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом".

27-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за "Наполи" во всех турнирах и забил 13 мячей при семи голевых передачах.

Ранее мы писали, что УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы. Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков.

Напомним, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Арсенал Лондон, Наполи, Лоренцо Инсинье

Вы сейчас просматриваете новость " Матчи самой звездной пары 1/4 финала Лиги Европы рискуют пройти без капитана "Наполи"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер "Челси" – о расистском скандале в Киеве: "Такие матчи надо останавливать"

Сегодня, 12:49

Маурицио Сарри рассказал, что нужно делать в ситуациях сродни той, что произошла на НСК "Олимпийский" с Хадсоном-Одои

Два суперматча в Италии: результаты и расписание тура в Серии А

Вчера, 23:34

"Рома" – "Наполи", "Интер" – "Лацио" и другие поединки 29-го тура чемпионата Италии по футболу

УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы

Вчера, 13:53

Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков

В пять раз жестче, чем "Шахтеру": УЕФА вынес вердикт "Айнтрахту"

Вчера, 12:00

Немецкий клуб наказан за поведение своих болельщиков в Италии

УЕФА вынес жестокое наказание игроку "Лацио" за красную карточку в Лиге Европы

Вчера, 10:47

Также наказание понесет клуб Марушича – клуб заплатит штраф и вынужден будет закрыть один из секторов

УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом"

28 марта, 21:02

13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

С марта пенсии повысили не всем категориям получателей

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро
Загрузка...

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Сегодня, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Сегодня, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Сегодня, 10:39

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Что случилось с родителями Владислава Листьева