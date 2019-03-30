Матчи самой звездной пары 1/4 финала Лиги Европы рискуют пройти без капитана "Наполи"

Инсинье пропустит около трех недель из-за мышечной травмы

Лоренцо Инсинье. Фото: sscnapoli.it.

Матчи самой звездной пары 1/4 финала Лиги Европы рискуют пройти без капитана "Наполи" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f8a/a04/5c9f8aa04581e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f8a/a04/5c9f8aa04581e.jpg 2019-03-30T17:28:15+02:00 Футбол Инсинье пропустит около трех недель из-за мышечной травмы

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье получил мышечное повреждение. Из-за этого он может пропустить ближайшие матчи своей команды. Клуб не сообщил о точном сроке восстановления игрока. Как информирует Corriere dello Sport, итальянец пропустит как минимум три недели. В таком случае он не сыграет не только в ближайших матчах чемпионата, но и в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом".

27-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за "Наполи" во всех турнирах и забил 13 мячей при семи голевых передачах.

Ранее мы писали, что УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы. Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков.

Напомним, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

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