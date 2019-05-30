Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы

60-летний специалист завоевал трофей с "Челси"

Сарри с трофеем. Фото: AFP

"Челси" стал победителем Лиги Европы 2019 года. В финальном поединке "Синие" обыграли с крупным счетом "Арсенал" – 4:1.

Для наставника "Челси" Маурицио Сарри это первый крупный трофей в тренерской карьере. Итальянский специалист стал самым возрастным тренером, добившимся победы в Лиге Европы (60 лет и 139 дней). Ранее это достижение принадлежало Жозе Моуринью (54 года и 118 дней), выигравшим европейский турнир с "Манчестер Юнайтед" в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарри заинтересован "Ювентус", которому придется заплатить 5 миллионов фунтов за расторжение контракта между специалистом и "Челси".

"Челси" – "Арсенал" – 4:1

Голы: Жиру (49), Педро (60), Азар (65, пен.), Азар (72) – Ивоби (69)

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Ранее мы писали, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин посетил финал Лиги Европы в инвалидной коляске.

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

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