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"Майнц"- "Лейпциг" и другие: где смотреть матчи чемпионата Германии по футболу в воскресенье

24 мая, 13:24

Андрей Фоменко

Немецкая Бундеслига закрывает второй тур после выхода из карантина

Сегодня завершается второй тур немецкой Бундеслиги во время карантина: сыграют еще три матча. Состоятся они в разное время, так что фанатам, которые соскучились по игре, можно посмотреть все поединки. Читайте прогноз, расписание и результаты 27 тура чемпионата Германии.

Первыми день начнут в Гельзенкирхене "Шальке" и "Аугсбург", расположившиеся на восьмой и 14-й позициях. В случае успеха хозяева могут подскочить сразу на две строчки в таблице. Матч начнется в 14:30, а на украинском телевидении его покажет канал "Футбол 3".

Из команд лидирующей группы в Германии сегодня играет лишь "Лейпциг". Команда из восточной части страны – ныне лишь пятая, но успех в игре с "Майнцом" поднимет ее на третье место. К слову, "Ливерпуль" выложит десятки миллионов за немецкого бомбардира. Матч начнется в 16:30, прямая трансляция – на "Футбол 1".

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А закроют программу тура две бывшие команды украинского форварда Андрея Воронина. "Кельн" и "Фортуна" из Дюссельдорфа появятся на телеканале "Футбол 2" в 19:00. Для гостей, занимающих 16-е место, каждое очко в борьбе за выживание – на вес золота.

Вчера "Боруссия" прихлопнула соперника "Шахтера" и вызывающе нарушила социальную дистанцию.

Смотрите, как "Лейпциг" разобрался с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов в 1/8 финалу

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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