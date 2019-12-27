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Золотые горы для Мбаппе: названа будущая зарплата самого дорогого футболиста мира

27 декабря, 11:26

Если форвард продлит соглашение с парижанами, на его карточку ежегодно будет падать 32 млн евро

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Стало известно, каким будет размер зарплаты 21-летнего чемпиона мира Килиана Мбаппе, если он согласится продлить контракт со своим нынешним клубом "ПСЖ". Спортивный директор парижан Леонардо предложил французу новое 5-летнее соглашение с окладом 32 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

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Отметим, что действующее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" рассчитано до июня 2022 года. Согласно условиям нынешнего дороговора с чемпионами Франции, Килиан, на которого претендует "Реал", получает порядка 18 млн евро в год.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: AFP

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Напомним, ранее Лига 1 опубликовала статистические данные уходящего 2019 года. Мбаппе стал его лучшим бомбардиром. По итогам 2019-го, форвард отметился 31 голом.

Кроме того, Мбаппе, недавно перевоплотившийся в Санта-Клауса, стал лидером календарного года в чемпионате Франции по числу касаний в чужой штрафной площади (263).

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Также мы рассказывали, что Платини назвал Мбаппе игроком, который будет новым королем футбола. По мнению экс-главы УЕФА, Килиан станет главной звездой следующих десяти лет. Отметим, что портал Transfermarkt повесил на француза наибольший ценник среди всех действующих игроков – 200 миллионов евро!

Смотрите, как забивает Мбаппе

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чемпионат Франции псж Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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