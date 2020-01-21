Мбаппе сравнил "Ливерпуль" с машиной: "Но есть одна проблема"

Нападающий "ПСЖ" - в восторге от мерсисайдцев, хотя их и не называют главными фаворитами Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира / Фото: AFP

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не смог скрыть своего восторга, когда его попросили оценить нынешний "Ливерпуль". Напомним, команда Юргена Клоппа, завоевав 64 очка в 22 играх чемпионата Англии, побила рекорд ТОП-5 лиг Европы по набранным за этот отрезок соревнований турнирным пунктам.

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Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

"То, что сейчас делает "Ливерпуль", – потрясающе, – заявил в интервью BBC Килиан Мбаппе. – Они словно машина, нашли свой ритм и идут от матча к матчу. Они не потерпели ни одного поражения. Когда смотришь на это, кажется, что все просто, но это не так. Парни сконцентрированы, они выходят на поле раз в три дня и побеждают, побеждают, побеждают… Теперь проблема "Ливерпуля" в том, что все смотрят на них и думают, как с ними справиться, так что подтверждать свою силу им будет все труднее и труднее. Но это очень хорошая команда с очень хорошим тренером"

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Интересно, что, несмотря на феноменальные результаты в АПЛ, "Ливерпуль" не считают главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Этот статус аналитики букмекерских контор отдают "МанСити". Далее в списке претендентов идут "Ливерпуль", "Барселона" и клуб Килиана Мбаппе – "ПСЖ".

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