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Мегасделка сорвалась: "МЮ" отказался менять Погба на Неймара

24 июня, 17:29

Парижский клуб хотел спровадить свою звезду в Манчестер. Но англичане пошли в отказ

Поль Погба
Поль Погба. Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Погба на Неймара. Причиной стали финансовые моменты – сообщает британское издание The Independent. По данным СМИ, французский полузащитник "МЮ" Погба привлек к себе внимание со стороны денежного гранда французского футбола. Парижане предложили манкунианцам схему – "ПСЖ" отдает в "МЮ" Неймара, а взамен получает Погба. Однако английский клуб от предложенного варианта отказался. Сообщается, что "МанЮнайтед" отпугнула высокая зарплата бразильца – ежемесячный оклад 27-летнего нападающего составляет 900 тыс фунтов в неделю.

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Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов продать Погба за 170 млн евро. Французского полузащитника, ставшего чемпионом мира-2018, хочет купить "Реал", правда, сам он собрался в "Ювентус".

Смотрите, как забивает Погба

При этом, как мы писали, Поль Погба за 30 тысяч евро продал свои бутсы с финала ЧМ-2018. Кроме того, на аукционе были проданы футболки Погба с матчей с Исландией на Евро-2016 (4 000 евро), с Голландией в квалификации ЧМ-2018 (3 000 евро) и футболка француза из "МЮ" (400 евро). Все вырученные средства направят на помощь нуждающимся студентам во Франции.

Смотрите, как удаляют Погба

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Тег Манчестер Юнайтед, псж, Неймар, Поль Погба

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Сегодня|Спорт

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