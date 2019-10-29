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Месси дрожит от страха: Ибрагимович вновь готов покорять Испанию

29 октября, 14:23

Златан заинтриговал многих фанатов

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своих планах. Форвард заявил, что возвращается в Испанию.

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"Привет, Испания! Знаете что? Я возвращаюсь!", – сказал Ибрагимович в Twitter.

Фанаты уже отреагировали на такое видео обращения:

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за "Гэлакси", в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач. В Испании Ибрагимович выступал за "Барселону".

Действующее контрактное соглашение Златана Ибрагимовича с клубом истекает 31 декабря 2019 года. Очевидно, что матч "Лос-Анджелесом" стал для шведа последним в MLS. Во всяком случае, об этом пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на интерес к форварду со стороны итальянских "Интера", "Милана" и "Наполи".

Смотрите, как Златан Ибрагимович забивал голы в Европе:

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

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Барселона чемпионат Испании Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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