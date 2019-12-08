Месси и "Реал" своих соперников не щадят: обзор матчей лидеров чемпионата Испании

Смотрите голы в поединках "Барселоны" с "Мальоркой" и "Реала" с "Эспаньолом"

Лионель Месси / Фото: Reuters

"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 16-го тура чемпионата Испании и сохранила лидерство в турнирной таблице Примеры. Хет-трик в матче оформил новоиспеченный рекордсмен по "Золотым мячам" Лионель Месси. Еще по мячу на свой счет записали Антуан Гризманн и Луис Суарес. У гостей дублем отметился хорватский нападающий Анте Будимир.

"Барселона" – "Мальорка" – 5:2

Голы: Гризманн (7), Месси (17, 41, 83), Суарес (43) – Будимир (35, 64)

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Ракитич (Аленья, 72), Бускетс, де Йонг (Видаль, 64), Месси, Суарес, Гризманн (Карлес Перес, 85).

"Мальорка": Рейна, Гамес, Вальент, Раильо, Састре, Фебас, Баба (Хосеп Сенье, 71), Севилья (Эрнандес, 59), Дани Родригес, Будимир (Пратс, 85), Кубо.

Предупреждения: Серджи Роберто (8), Пике (67), Видаль (79).

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Напомним, что в этом же туре мадридский "Реал" обыграл другую команду из Каталонии "Эспаньол". Победу команде зинедина Зидана принесли голы Рафаэля Варана и Карима Бензема. Поединок снова ознаменовался скандалом внутри команды. Гарет Бейл в очередной раз уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча. Валлиец, пропускавший игру из-за травмы, покинул стадион на 80-й минуте – сразу после гола Карима Бензема.

"Реал" – "Эспаньол" – 2:0

Голы: Варан (37), Бензема (79)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Родриго (Браим Диас, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Милитао, 85).

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Эспиноса, Калеро, Рока, Виктор Гомес, Дидак Вила, Гранеро (Лосано, 73), Дардер, У Лэй (Кампусано, 65), Кальери (Мелендо, 83).

Предупреждения: Гранеро (15), Винисиус Жуниор (17), Калеро (61), Менди (63), Вальверде (74), Дардер (90).

Удаление: Менди (83).

Как мы писали ранее, Бейл требует продать его в Китай. Гарет уведомил мадридский клуб, что больше не желает выступать за него и хочет перебраться в одну из китайских команд, где ему готовы предложить крайне выгодные с финансовой точки зрения условия контракта.

Смотрите, как забивает Бейл

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