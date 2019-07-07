Удаление в матч Кубка Америки стало для Месси вторым в карьере и первым за 14 лет
Аргентинский футболист ни разу не получал красную карточку в матчах за "Барселону"
В матче за третье место Кубка Америки между Аргентиной и Чили форвард "альбиселесте" Лионель Месси был удален с поля после стычки с Гэри Меделем. Это второе удаление в карьере нападающего. Первое он получил в первом матче за сборную – против Венгрии 17 августа 2005 в Будапеште. Тогда футболист вышел на замену на 64-й минуте и получил красную от Маркуса Мерка. Выступая за "Барселону", Месси не получил ни одной красной карточки.
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Напомним, что Лионель Месси бойкотировал награждения на Кубке Америки после матча за третье место. Футболист обвинил организаторов турнира в коррупции, а также раскритиковал работу судей. "Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду", – заявил аргентинец.
Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
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