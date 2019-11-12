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Месси не собирается обсуждать новый контракт с "Барселоной"

12 ноября, 11:22

Форвард каталонцев хочет посмотреть, как будет чувствовать себя через два года

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

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По информации испанского издания Marca, капитан "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству каталонского гранда, что не собирается обсуждать условия нового контракта по окончанию сезона-2019/20. Хотя ранее мы писали, что президент "Барселоны" не оставил сомнений относительно будущего Месси в клубе.

Сообщается, что аргентинский нападающий не намерен пользоваться опцией разрыва соглашения с "гранатово-синими", хотя у него есть такая возможность до лета 2021 года, когда истекает действующий договор. 32-летний Месси пока не хочет торопиться с решением о долгосрочном продолжении своей карьеры – обладатель пяти "Золотых мячей" хочет посмотреть на свое состояние в 2021 году и понять, сможет ли он выступать на таком же уровне в 34 года. Недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны".

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на Чемпионате мира".

"Ближайшие два-три сезона нашим лидером по-прежнему будет Лео Месси. Он, без сомнений, еще очень молод и полон амбиций. Так что Месси будет играть за "Барсу" еще два, три, четыре или пять лет. Сомнений у меня в этом нет", – сказал Бартомеу.

Смотрите также, как Лионель Месси забивает за "Барселону"

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