Президент "Барселоны" не оставил сомнений, относительно будущего Месси в клубе

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал будущее капитана Лионеля Месси в команде.

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"Безусловно, все стороны хотят, чтобы Лео продлил контракт, если он будет чувствовать в себе силы и сохранять амбиции. В конечном итоге решение принимать ему. Он заслужил право самим выбрать, когда завершить карьеру", – отметил селекционер.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

"Ближайшие два-три сезона нашим лидером по-прежнему будет Лео Месси. Он без сомнений еще очень молод и полон амбиций. Так что Месси будет играть за "Барсу" еще два, три, четыре или пять лет. Сомнений у меня в этом нет", – сказал Бартомеу.

Напомним, на Кубке Америки-2019 Месси не вышел на награждение после победы в "бронзовом" матче с Чили, в котором он был удален. Свое решение форвард "Барселоны" объяснил скандальными словами.

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