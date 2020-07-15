Месси обставил Роналду в невероятном рейтинге футболистов 21-го века

Издание Give Me Sport составило рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне. Возглавляет рейтинг 33-летний форвард "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. Ранее мы писали, что Месси на закате карьеры хочет сбежать к Зинченко.

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На втором месте суперрейтинга находится 35-летний форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов в 812 играх. Замкнул же лидирующую тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На счету 31-летнего поляка 345 мячей в 472 играх, или в среднем 0,73 гола за матч.

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

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Рейтинг бомбардиров XXI века

1. Лионель Месси (0,87 гола за игру)

2. Криштиану Роналду (0,77)

3. Роберт Левандовски (0,73)

4. Луис Суарес (0,67)

5. Неймар (0,65)

6. Килиан Мбаппе (0,65)

7. Гарри Кейн (0,63)

8. Златан Ибрагимович (0,62)

9. Эдинсон Кавани (0,61)

10. Руд Ван Нистелрой (0,60)

11. Серхио Агуэро (0,59)

12. Радамель Фалькао (0,58)

13. Тьерри Анри (0,57)

14. Роналдо (0,56)

15. Паулета (0,56)

Лионель Месси / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Месси оформил рекорд, даже не забивая. Лионель стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, кому в отдельно взятом сезоне удалось забить не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач.

Вместе с тем, напомним, уже в четверг, 16 июля, Месси и его "Барселона" могут окончательно проиграть чемпионскую гонку в Испании. "Реал" гарантированно завоюет титул, если обыграет дома "Вильярреал".

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Смотрите, как забивает Месси

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