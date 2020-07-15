Месси обставил Роналду в невероятном рейтинге футболистов 21-го века

Издание Give Me Sport составило рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне. Возглавляет рейтинг 33-летний форвард "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. Ранее мы писали, что Месси на закате карьеры хочет сбежать к Зинченко.
На втором месте суперрейтинга находится 35-летний форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов в 812 играх. Замкнул же лидирующую тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На счету 31-летнего поляка 345 мячей в 472 играх, или в среднем 0,73 гола за матч.
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Рейтинг бомбардиров XXI века
- 1. Лионель Месси (0,87 гола за игру)
- 2. Криштиану Роналду (0,77)
- 3. Роберт Левандовски (0,73)
- 4. Луис Суарес (0,67)
- 5. Неймар (0,65)
- 6. Килиан Мбаппе (0,65)
- 7. Гарри Кейн (0,63)
- 8. Златан Ибрагимович (0,62)
- 9. Эдинсон Кавани (0,61)
- 10. Руд Ван Нистелрой (0,60)
- 11. Серхио Агуэро (0,59)
- 12. Радамель Фалькао (0,58)
- 13. Тьерри Анри (0,57)
- 14. Роналдо (0,56)
- 15. Паулета (0,56)
Ранее мы писали, что Месси оформил рекорд, даже не забивая. Лионель стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, кому в отдельно взятом сезоне удалось забить не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач.
Вместе с тем, напомним, уже в четверг, 16 июля, Месси и его "Барселона" могут окончательно проиграть чемпионскую гонку в Испании. "Реал" гарантированно завоюет титул, если обыграет дома "Вильярреал".
Смотрите, как забивает Месси
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