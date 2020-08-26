Месси останется в "Барселоне", если уйдет президент – источник

Аргентинский форвард может пересмотреть свое решение покинуть "Барсу", если в отставку подаст босс клуба

Испанские медиа рассказали о том, что может удержать Лионеля Месси от ухода из "Барселоны". Лучший футболист 21-го века останется в каталонском клубе в случае отставки его президента Хосепа Марии Бартомеу, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

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По данным источника, отставка Бартомеу в течение сегодняшнего дня может повлиять на решение аргентинца. Напомним, Лионель, недовольный положением дел в клубе, решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Об желании уйти, по данным СМИ, Месси уведомил "Барселону" по факсу.

Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за 700 млн евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если же Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, "Барселона" готова судиться с ним.

Отметим, что накануне болельщики "Барселоны" собрались возле клубного офиса и принялись требовать отставки Хосепа Бартомеу с поста президента. Фанаты недовольны позорным поражением 2:8 от "Барселоны" и тем, что Месси принял решение покинуть клуб.

Реклама Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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6-кратный обладатель "Золотого мяча" Месси – воспитанник "Барселоны" и лучший бомбардир в истории клуба. В составе каталонцев Лионель четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт 33-летнего игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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