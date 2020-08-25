"Манчестер Сити" задумал купить Месси: вскрылся судьбоносный для трансфера фактор

Клуб Зинченко пойдет на приобретение Лионеля, если при этом удастся не нарушить финансовый Fair Play

"Манчестер Сити" пытается выяснить, сможет ли клуб оформить покупку нападающего "Барселоны" Лионеля Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей. По данным ESPN, пока нет точной информации, что каталонский клуб готов за вменяемые деньги отпустить аргентинца, однако "Сити" пристально следит за ситуацией.

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Ранее Месси сказал новому тренеру "Барселоны", что уходит из команды. Аргентинец недоволен положением дел в каталонском клубе и хочет сменить обстановку, о чем сообщил Рональду Куману.

В ответ появилась информация, что "Барселона" отпустит Месси только за баснословные 700 млн евро. К аргентинскому форварду привязано большое количество рекламных контрактов, которые президент каталонцев Жозеп Бартомеу не хочет потерять. Отсюда – такая невероятная неустойка.

Однако если она снизится до разумных пределов, не исключено, что "МанСити" попытается снова воссоединить Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолу как фактор, наличие которого наконец позволит английскому клубу выиграть Лигу чемпионов.

Реклама Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Напомним, в феврале УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года за нарушение финансового Fair Play, постановив, что с 2012 по 2016 год клуб Александра Зинченко намерено завышал выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Однако в июле суд отменил двухлетнюю дисквалификацию "Манчестер Сити" в еврокубках. Из всех наказаний, утвержденных ранее УЕФА, остался только штраф. Английскому клубу нужно заплатить 10 млн евро.

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