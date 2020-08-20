Месси прервал отпуск ради разговора с новым наставником "Барселоны" о своем будущем

Аргентинский футболист задумался об уходе из команды после унизительного поражения от "Баварии"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прервал свой отпуск ради разговора с новым наставником команды Рональдом Куманом. По информации Goal.com, аргентинец не уверен в своем будущем в каталонском клубе, поэтому решил обсудить этот вопрос с новым наставником.

Реклама

После унизительного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 появились слухи об уходе Месси из команды. Европейские СМИ писали, что аргентинец уже приобрел недвижимость в Милане, недалеко от офиса "Интера". По другой версии, на Лионеля нацелился "Манчестер Сити" – английский клуб готов заплатить за нападающего любые деньги, чтобы наконец-то дойти до финала Лиги чемпионов.

Ранее другой лидер "Барселоны" после разгрома от "Баварии" готов покинуть команду: "Мы достигли дна". Испанский защитник Жерар Пике уверен, что клубу нужны изменения, и он не имеет в виду нового тренера.

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама