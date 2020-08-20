Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси прервал отпуск ради разговора с новым наставником "Барселоны" о своем будущем

20 августа, 18:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинский футболист задумался об уходе из команды после унизительного поражения от "Баварии"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прервал свой отпуск ради разговора с новым наставником команды Рональдом Куманом. По информации Goal.com, аргентинец не уверен в своем будущем в каталонском клубе, поэтому решил обсудить этот вопрос с новым наставником.

Реклама

После унизительного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 появились слухи об уходе Месси из команды. Европейские СМИ писали, что аргентинец уже приобрел недвижимость в Милане, недалеко от офиса "Интера". По другой версии, на Лионеля нацелился "Манчестер Сити" – английский клуб готов заплатить за нападающего любые деньги, чтобы наконец-то дойти до финала Лиги чемпионов.

Ранее другой лидер "Барселоны" после разгрома от "Баварии" готов покинуть команду: "Мы достигли дна". Испанский защитник Жерар Пике уверен, что клубу нужны изменения, и он не имеет в виду нового тренера.

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Рональд Куман

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять