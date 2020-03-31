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Месси-революционер: знаменитого футболиста изобразили в образе Че Гевары

31 марта, 09:49

Александр Трикиша

Аргентинец стал инициатором снижения зарплаты в "Барселоне"

Известное французское издание L’Equipe поместило на обложку сегодняшнего выпуска капитана "Барселоны" Лионеля Месси, изобразив аргентинца в образе известного революционера Эрнесто Че Гевары.

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Накануне Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплат на время кризиса из-за пандемии коронавируса. Аргентинский футболист объявил, что зарплаты футболистов будут снижены на 70%. Отмечается, что Лионель был одним из инициаторов снижения зарплат. Также футболисты переведут деньги персоналу каталонского клуба, чтобы они получили зарплату в полном объеме.

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К слову, прошло всего две недели карантина, а Месси уже не везде узнают: работники телеканала перепутали аргентинского голеадора с его двойником. Вместо фото Лео французы использовали изображение Резу Парастеша.

Смотрите, как "Барселона" играла вничью с "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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