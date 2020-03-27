"Вы не видели, как Месси плачет": "суслик" из Мексики назвал главную несправедливость мирового футбола

Партнер Лионеля по сборной Аргентины Оскар Устари не поймет, если Месси за свою карьеру так и не станет чемпионом мира

Вратарь сборной Аргентины Оскар Устари отреагировал на обвинения в адрес своего друга Лионеля Месси в том, что тот не выкладывается в матчах за национальную команду так, как делает это в "Барселоне". ЛжеМессия, или почему Месси ничего не выигрывает с Аргентиной- читайте хронологию провалов Лео со сборной.

"Я абсолютно убежден, что если Месси не станет чемпионом мира, то футбол несправедлив. Сомневаться в его вовлеченности – возмутительно, – заявил вратарь Оскар Устари, выступающий в мексиканской команде "Пачука", носящей прозвище "суслики". – Вы можете знать или не знать определенные внутрикомандные истории, но я могу сказать вам, что видел, как Лео плачет, словно ребенок, из-за неудач сборной"

Лионель Месси / Фото: AFP

"Очень трудно быть на его месте. Помню, как на Кубке Америки в 2011 году, когда я восстанавливался после травмы колена, Аргентина проиграла, и я поехал в Эсейсу, чтобы увидеться с Месси. Я никогда не видел его таким подавленным, как в тот момент", – добавил Оскар Устари В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

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Ранее стало известно, на сколько урежут зарплату Месси во время пандемии коронавируса. Месяц пребывания на карантине обойдется аргентинской звезде "Барселоны" в потерю почти 6 млн евро.

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