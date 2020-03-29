Месси уже не узнают: работники телеканала перепутали аргентинского голеадора с его двойником

Французский телеканал M6 перепутал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша – сообщает Clarin. Ранее мы сообщали, что на Месси примерили форму минского "Динамо" – рекордсмена "Золотого мяча" и других мировых звезд футбола ждут в Беларуси.

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В подводке к сюжету, посвященному звездам спорта, которые жертвуют деньги на помощь в борьбе с коронавирусом, наряду с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера было использовано фото двойника Месси вместо самого игрока "Барселоны". В сюжете рассказывалось, что аргентинский форвард выписал больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине 1 миллион евро.

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Болельщики тут же начали выкладывать шутки и мемы, высмеивая ляп телеканала. "Не могу дождаться, когда увижу следующий сюжет M6 о нападающих "Барселоны" Месси и Суаресе", — пошутили в сети, использовав в записи фотографии двойников Лионеля и его партнера по каталонскому клубу Луиса Суареса.

Ранее мы сообщали, что коронавирус съедает миллионы Месси – стало известно, на сколько урежут зарплату аргентинскому голеадору.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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