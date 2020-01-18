Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Месси стал Джоном, который едва спасся от смерти: бесподобная реакция детишек Лео

18 января, 12:30

Супруга знаменитого аргентинского футболиста показала, на кого из героев "Диснея" похож Лионель

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси воспользовался популярным фильтром, определяющим сходство человека с героями мультфильмов Disney. Записью в Instagram Stories поделилась супруга Лео – Антонелла Роккуццо. Оказалось, что Месси похож на Джона Смита – героя мультфильма "Покахонтас". Реакция сыновей звезды и самого Лео на такое сходство оказалось бесподобной!

Месси как Джон Смит Видео: Антонела Роккуццо Instagram

Читайте также: Смотреть Реал – Севилья онлайн-трансляция центрального матча чемпионата Испании

Отметим, что в мультфильме "Покахонтас", Джон "Лионель Месси" Смит предстает в качестве неутомимого искателя приключений. Он нанимается на корабль англичан и отправляется в путешествие к Новому Свету. Но там его приговаривают к смерти, от которой его в последний момент спасает возлюбленная – индианка Покахонтас, закрывшая его голову своей прямо перед тем, как ее должен был раздробить жезл вождя.

Смотрите, какие голы забивает реальный Лионель Месси

Читайте также: "Это было особенное противостояние": Месси вспомнил о соперничестве с Роналду

Как мы писали ранее, известная модель набила татуировку с лицом Месси на интересном месте. После этой выходки жена Лео заблокировала девушку в Instagram.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...