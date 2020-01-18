Месси стал Джоном, который едва спасся от смерти: бесподобная реакция детишек Лео

Супруга знаменитого аргентинского футболиста показала, на кого из героев "Диснея" похож Лионель

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси воспользовался популярным фильтром, определяющим сходство человека с героями мультфильмов Disney. Записью в Instagram Stories поделилась супруга Лео – Антонелла Роккуццо. Оказалось, что Месси похож на Джона Смита – героя мультфильма "Покахонтас". Реакция сыновей звезды и самого Лео на такое сходство оказалось бесподобной!

Месси как Джон Смит Видео: Антонела Роккуццо Instagram

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Отметим, что в мультфильме "Покахонтас", Джон "Лионель Месси" Смит предстает в качестве неутомимого искателя приключений. Он нанимается на корабль англичан и отправляется в путешествие к Новому Свету. Но там его приговаривают к смерти, от которой его в последний момент спасает возлюбленная – индианка Покахонтас, закрывшая его голову своей прямо перед тем, как ее должен был раздробить жезл вождя.

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Как мы писали ранее, известная модель набила татуировку с лицом Месси на интересном месте. После этой выходки жена Лео заблокировала девушку в Instagram.

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