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Месси ткнули носом: Почему он не говорит о коррупции, когда судьи подсуживают "Барселоне"?

8 июля, 11:37

Бразильский защитник считает, что аргентинец несправедливо винит в неудачах на Кубке Америки судей

Фото: AFP

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва напомнил Лионелю Месси о судействе Дениза Айтекина в матче Лиги чемпионов в 2017 году между "Барселоной" и "Пари-Сен-Жермен" в ответ на обвинения аргентинца в коррупции на Кубке Америки. Ране мы писали, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру.

"Мне сложно комментировать слова Месси. Некоторые почему-то склонны в своих неудачах винить других. Интересно, почему, когда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "ПСЖ" 6:1 благодаря странным решениям Айтекина, Месси не заговорил о коррупции? Мы тоже ничего не говорили, а приняли этот результат и продолжили работать.

Если всегда и во всем винить какие-то враждебные силы, то можно сказать, что и пять титулов чемпиона мира сборной Бразилии тоже были нами украдены?", – сказал Тьяго Силва.

Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.


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Тег Лионель Месси, Тиаго Силва, Кубок Америки

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