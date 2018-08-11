Месси завтра может стать самым титулованным игроком в истории "Барселоны"

Аргентинцу нужно всего лишь победить в Суперкубке Испании

Завтра, 12 августа, "Барселона" сыграет с "Севильей" в Марокко в матче за Суперкубок Испании. На сегодняшний день 31-летний аргентинец взял с "Барселоной" 32 титула, столько же у полузащитника Андреса Иньесты, который этим летом перешел в японский "Виссел Кобе".

В составе "Барселоны" Месси выигрывал 4 Лиги чемпионов, 9 раз Ла Лигу, брал 6 Кубков Испании, 7 испанских Суперкубков, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

Иньеста выступал за "Барселону" с 12 лет. В октябре 2002 года он дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе каталонцев хавбек провел 669 матчей и по этому показателю занимает второе место среди всех игроков в истории "Барселоны", уступая только Хави (767 встреч), забил 57 мячей. С 2015 года Иньеста выходил на поле с капитанской повязкой.

Сегодня мы писали, что Иньеста забил дебютный гол в Японии с передачи чемпиона мира. Испанский полузащитник продемонстрировал свою технику в чемпионате Японии.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.