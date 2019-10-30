Михайличенко: "Матч "Динамо" – "Шахтер" был достоин финала"

Наставник киевлян считает, что его команда могла забить больше голов, если бы распоряжались мячом получше

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился своими впечатлениями от победы над донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины. Счет в матче открыл Сергей Сидорчук, за несколько минут до финального свистка Тарас Степаненко счет сравнял, но в дополнительное время Денис Попов принес киевлянам победу и путевку в четвертьфинал. "Динамо" – "Шахтер" 2:1 видео голов и обзор матча.

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- "Динамо" впервые победило "Шахтер" в Кубке не в финале. Вы обращали внимание на эту статистику?

- Абсолютно нет. Я от вас услышал это впервые. Думаю, если бы я об этом знал, это бы ничего не изменило. Любая серия заканчивается. Для нас хорошо, что это случилось сегодня.

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- За время вашего руководства "Динамо" – это лучшая игра команды в атаке?

- Нет, не думаю. Потому что у нас было очень много предпосылок для хороших контратак. И если при этом забито два мяча... Мне кажется, о хорошей игре в атаке можно говорить, когда забито немножко больше. Очень много возможностей было не реализовано. Мы неплохо выходили в контратаки и, если бы распоряжались мячом получше, возможно, было бы намного больше голов.

- Что уже удалось вам изменить в игре команды...

- (Перебивая.) Еще рано говорить об этом. Сегодняшний матч на самом деле был достоин финала. Две команды показали кубковую игру, и интрига была сильна. Мне кажется, футбол такого качества приносит удовольствие зрителям.

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Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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