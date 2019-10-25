Михайличенко – о ничьей с "Копенгагеном": "Мы набрали одно очко, но потеряли два"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После матча с "Копенгагеном" (1:1) в рамках Лиги Европы главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопросы представителей СМИ. Напомним, киевляне пропустили уже на второй минуте, но сумели отыграться после перерыва. Обзор матча "Динамо" – "Копенгаген" 1:1 есть на нашем сайте.

- Алексей Александрович, сегодня "Динамо" провело лишь одну замену. Говорит ли это о том, что вас полностью устраивала игра?

- Нет, вряд ли игра меня устраивала. Но в такую ​​игру достаточно сложно было войти, и мне казалось, что ребятам, которые находились на поле, было под силу решать проблемы, возникающие по ходу матча.

- Что не удалось "Динамо" в матче с "Копенгагеном"?

- Не получилось конструктивно сыграть в атаке. "Копенгаген" сумел навязать борьбу, а нам не хватило скорости, комбинационной игры. Многие верховые единоборства мы проиграли, хотя готовились к этому.

- С чем связано то, что "Динамо" действовало сегодня так медленно?

Реклама

- С этим связано первое недовольство. С такой командой, как "Копенгаген", нужно играть быстро и с мячом, и без мяча.

- Насколько быстрый пропущенный гол изменил ваши планы на игру?

- Безусловно, этот гол наложил отпечаток и на первый тайм, и на весь матч. Он принес дискомфорт всей команде. Но повторюсь, не думаю, что команда растерялась, мы пытались наладить игру и комбинировать. Однако многое сегодня не удавалось.

- Наставник "Копенгагена" заявил, что его команда была сегодня ближе к победе. По вашему мнению, "Динамо" сегодня получило одно очко или потерял два?

- Мы смотрели матч из разных рядов, поэтому имеем разные взгляды. Мне показалось, что моментов было немного, но у нас они были острее. Мы набрали одно очко, но потеряли два.

- Что случилось с Виталием Буяльским, почему он не попал в заявку?

- На предматчевой тренировке он получил повреждение. Пока не знаем, насколько оно серьезно. Будем надеяться, что вскоре Виталий вернется на поле.

ак мы писали ранее, "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – южноамериканцем Сидклеем и хорватом Йосипом Пиваричем.

Также сообщалось, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян. Роман Яремчук, выступающий сейчас за бельгийский "Гент", может серьезно обогатить свой бывший клуб.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама