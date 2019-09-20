"Милан" – "Интер" перед сносом: расписание и результаты четвертого тура чемпионата Италии

После перерыва на еврокубки возобновляются матчи национальных футбольных чемпионатов. В Италии в эти выходные проходят поединки четвертого тура Серии А. В их числе – главная битва всего еврофутбольного уикенда, Derby della Madonnina "Милан" – "Интер". На стадионе "Джузеппе Меацца", который скоро снесут, "Интер" будет "извиняться" за ничью в ЛЧ со "Славией", тогда как "Милан", выигравший два последних матча Серии А со счетом 1:0, не против продлить эту серию до трех встреч.
Обзор матча "Интер" – "Славия" (1:1)
Отметим, что в раздевалке "Интера" – не все в порядке. Как стало известно, едва не сцепились Ромелу Лукаку и Марцело Брозович: драку между партнерами по "Интеру" предотвратил чилиец Санчес.
В свою очередь, Роналду повздорил с фанами "Атлетико", показав им неоднозначный жест. "Что он значил? Учитесь, вам нужно учиться", – обратился к болельщикам "матрасников" Криштиану, чей клуб, "Ювентус", в четвертом туре Серии А принимает "Верону".
Чемпионат Италии по футболу, 4 тур
Пятница, 20 сентября
21:45 Кальяри - Дженоа ТВ: Футбол 1
Суббота, 21 сентября
16:00 Удинезе - Брешия
19:00 Ювентус - Верона ТВ: Футбол 1
21:45 Милан - Интер ТВ: Футбол 1
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Воскресенье, 22 сентября
13:30 Сассуоло - СПАЛ
16:00 Болонья - Рома
16:00 Лечче - Наполи ТВ: Футбол 2
16:00 Сампдория - Торино
19:00 Аталанта - Фиорентина ТВ: Футбол 2
21:45 Лацио - Парма
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Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|БОЛОНЬЯ
|3
|2
|1
|0
|6-4
|7
|3
|ЮВЕНТУС
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4
|НАПОЛИ
|3
|2
|0
|1
|9-7
|6
|5
|АТАЛАНТА
|3
|2
|0
|1
|7-6
|6
|6
|ТОРИНО
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|7
|МИЛАН
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|8
|РОМА
|3
|1
|2
|0
|8-6
|5
|9
|ЛАЦИО
|3
|1
|1
|1
|5-3
|4
|10
|ДЖЕНОА
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|11
|ВЕРОНА
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|12
|САССУОЛО
|3
|1
|0
|2
|7-7
|3
|13
|КАЛЬЯРИ
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|14
|ПАРМА
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|БРЕШИА
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|16
|СПАЛ
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|17
|УДИНЕЗЕ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|18
|ЛЕЧЧЕ
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|19
|ФИОРЕНТИНА
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|20
|САМПДОРИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Смотрите обзор матча "Ювентуса" с "Атлетико" в ЛЧ
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