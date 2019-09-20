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"Милан" – "Интер" перед сносом: расписание и результаты четвертого тура чемпионата Италии

20 сентября, 18:33

До матча со своими земляками из "Милана" "Интер" не потерял в Серии А ни одного очка

После перерыва на еврокубки возобновляются матчи национальных футбольных чемпионатов. В Италии в эти выходные проходят поединки четвертого тура Серии А. В их числе – главная битва всего еврофутбольного уикенда, Derby della Madonnina "Милан" – "Интер". На стадионе "Джузеппе Меацца", который скоро снесут, "Интер" будет "извиняться" за ничью в ЛЧ со "Славией", тогда как "Милан", выигравший два последних матча Серии А со счетом 1:0, не против продлить эту серию до трех встреч.

Обзор матча "Интер" – "Славия" (1:1)

Отметим, что в раздевалке "Интера" – не все в порядке. Как стало известно, едва не сцепились Ромелу Лукаку и Марцело Брозович: драку между партнерами по "Интеру" предотвратил чилиец Санчес.

В свою очередь, Роналду повздорил с фанами "Атлетико", показав им неоднозначный жест. "Что он значил? Учитесь, вам нужно учиться", – обратился к болельщикам "матрасников" Криштиану, чей клуб, "Ювентус", в четвертом туре Серии А принимает "Верону".

Чемпионат Италии по футболу, 4 тур

Пятница, 20 сентября

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21:45 Кальяри - Дженоа ТВ: Футбол 1

Суббота, 21 сентября

16:00 Удинезе - Брешия

19:00 Ювентус - Верона ТВ: Футбол 1

21:45 Милан - Интер ТВ: Футбол 1

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Воскресенье, 22 сентября

13:30 Сассуоло - СПАЛ

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16:00 Болонья - Рома

16:00 Лечче - Наполи ТВ: Футбол 2

16:00 Сампдория - Торино

19:00 Аталанта - Фиорентина ТВ: Футбол 2

21:45 Лацио - Парма

Трансляции матчей чемпионата Италии – на oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Италии

М КлубИВНПМячиОчки
1 ИНТЕР33007-19
2 БОЛОНЬЯ32106-47
3 ЮВЕНТУС32105-37
4 НАПОЛИ32019-76
5 АТАЛАНТА32017-66
6 ТОРИНО32016-56
7 МИЛАН32012-16
8 РОМА31208-65
9 ЛАЦИО31115-34
10 ДЖЕНОА31116-64
11 ВЕРОНА31112-24
12 САССУОЛО31027-73
13 КАЛЬЯРИ31024-43
14 ПАРМА31024-53
15 БРЕШИА31024-53
16 СПАЛ31024-53
17 УДИНЕЗЕ31022-43
18 ЛЕЧЧЕ31022-63
19 ФИОРЕНТИНА30124-61
20 САМПДОРИЯ30031-90

Смотрите обзор матча "Ювентуса" с "Атлетико" в ЛЧ

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Милан Италия чемпионат Италии Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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