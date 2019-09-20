"Милан" – "Интер" перед сносом: расписание и результаты четвертого тура чемпионата Италии

До матча со своими земляками из "Милана" "Интер" не потерял в Серии А ни одного очка

После перерыва на еврокубки возобновляются матчи национальных футбольных чемпионатов. В Италии в эти выходные проходят поединки четвертого тура Серии А. В их числе – главная битва всего еврофутбольного уикенда, Derby della Madonnina "Милан" – "Интер". На стадионе "Джузеппе Меацца", который скоро снесут, "Интер" будет "извиняться" за ничью в ЛЧ со "Славией", тогда как "Милан", выигравший два последних матча Серии А со счетом 1:0, не против продлить эту серию до трех встреч.

Обзор матча "Интер" – "Славия" (1:1)



Отметим, что в раздевалке "Интера" – не все в порядке. Как стало известно, едва не сцепились Ромелу Лукаку и Марцело Брозович: драку между партнерами по "Интеру" предотвратил чилиец Санчес.

В свою очередь, Роналду повздорил с фанами "Атлетико", показав им неоднозначный жест. "Что он значил? Учитесь, вам нужно учиться", – обратился к болельщикам "матрасников" Криштиану, чей клуб, "Ювентус", в четвертом туре Серии А принимает "Верону".

Чемпионат Италии по футболу, 4 тур

Пятница, 20 сентября

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21:45 Кальяри - Дженоа ТВ: Футбол 1

Суббота, 21 сентября

16:00 Удинезе - Брешия

19:00 Ювентус - Верона ТВ: Футбол 1

21:45 Милан - Интер ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 22 сентября

13:30 Сассуоло - СПАЛ

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16:00 Болонья - Рома

16:00 Лечче - Наполи ТВ: Футбол 2

16:00 Сампдория - Торино

19:00 Аталанта - Фиорентина ТВ: Футбол 2

21:45 Лацио - Парма

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Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 3 3 0 0 7-1 9 2 БОЛОНЬЯ 3 2 1 0 6-4 7 3 ЮВЕНТУС 3 2 1 0 5-3 7 4 НАПОЛИ 3 2 0 1 9-7 6 5 АТАЛАНТА 3 2 0 1 7-6 6 6 ТОРИНО 3 2 0 1 6-5 6 7 МИЛАН 3 2 0 1 2-1 6 8 РОМА 3 1 2 0 8-6 5 9 ЛАЦИО 3 1 1 1 5-3 4 10 ДЖЕНОА 3 1 1 1 6-6 4 11 ВЕРОНА 3 1 1 1 2-2 4 12 САССУОЛО 3 1 0 2 7-7 3 13 КАЛЬЯРИ 3 1 0 2 4-4 3 14 ПАРМА 3 1 0 2 4-5 3 15 БРЕШИА 3 1 0 2 4-5 3 16 СПАЛ 3 1 0 2 4-5 3 17 УДИНЕЗЕ 3 1 0 2 2-4 3 18 ЛЕЧЧЕ 3 1 0 2 2-6 3 19 ФИОРЕНТИНА 3 0 1 2 4-6 1 20 САМПДОРИЯ 3 0 0 3 1-9 0

Смотрите обзор матча "Ювентуса" с "Атлетико" в ЛЧ

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