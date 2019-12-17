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Милевский повез на Бали креативную маму 10-летнего сына: кто же смог "одомашнить" форварда

17 декабря, 21:11

Артем и белоруска Валерия встречаются уже больше года

Артем Милевский и Валерия

Артем Милевский и Валерия / Фото: Instagram

Похоже нападающий "Динамо" Брест ловелас Артем Милевский решил остепениться. Он уже год встречается с девушкой по имени Валерия. А на днях футболист укатил с ней на Бали. Ранее мы писали, что Милевский хочет Ракицкого и Роналду: три самых желанных соперника Артема в Лиге чемпионов.

О новом увлечении Милевского заговорили в январе, после того, как пара отпраздновала вместе Новый год-2019. Одни были рады, что у ветреного форварда налаживается личная жизнь, а другие делали ставки, сколько продлятся эти отношения. Прошлом практически год, а Артем и Валерия все еще вместе. Так, может, дело и правда идет к свадьбе?..

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Так, кто же эта белорусская девушка, которая смогла покорить Милевского. Валерия – основатель бренда женской одежды Graphite, которую, как шутит девушка, "нужно носить эротичным, ироничным и непринужденным способом". Спутница игрока старше, чем может показаться на первый взгляд – у нее уже есть сын Иван, которому в мае исполнилось десять лет.

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Отметим, что на днях Милевский оказался на диване с Алиевым.

Как мы писали ранее,Милевский на стадионе обматерил Буяльского за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

Смотрите, как Милевский пришел на матч "Динамо" – "Заря"

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

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бали девушка Артем Милевский нападающий Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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