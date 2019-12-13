Милевский и Алиев оказались на одном диване с девушкой, открывающей грудью бутылку

Милевский и Алиев с Ириной Морозюк

В такой компании Алиева и Милевского, недавно обматерившего Буяльского, соцсети еще не видели. Экс-партнеры по киевскому "Динамо" провели время вместе с самой откровенной девушкой украинского футбола – супругой Николая Морозюка Ириной, о чем на своей странице в Instagram рассказал Алиев, написавший: "Хорошая компания, неплохо пообщались. Ируня – молодец".

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"Саш) Ты уже со сторис разобрался, следующий шаг – научим тебя отмечать людей. Да, ребята?" – написала под опубликованным Алиевым фото Ирина Морозюк.

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"Возможно", – ответил ей Алиев.

"Коля правильно приодел Иру, без декольте, скромненько", – отметил один из подписчиков Александра Алиева. Тогда как агент Артема Милевского Александр Панков фотографию компании, в которой он также оказался, описал следующим образом: "Мастера и мастерица"

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Напомним, не так давно Ирина Морозюк показала, на что способен ее язык. За считаные секунды жена экс-капитана "Динамо" завязала языком узел на веревке, обойдясь без малейшей помощи рук.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

А еще раньше Ирина Морозюк открыла бутылку грудью! Ее подруга Анна Мандзюк после увиденного не скрывала восхищения: "Это высший пилотаж!"

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

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