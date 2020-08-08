Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Милевский выругался матом, опубликовав свое фото с украинцем на костылях

8 августа, 19:01

Олег Люлька Олег Люлька

Одноклубник Мили Александр Нойок в последнем матче получил тяжелую травму, которая заставила его лечь под нож

Одной потерей очков для брестского "Динамо" центральная встреча тура в белорусском чемпионате с солигорским "Шахтером", проигранная со счетом 0:1, не ограничилась. Действующие чемпионы Беларуси, цвета которых защищают три украинца Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, остались без одного из них. И судя по всему – на довольно продолжительное время. Нойок получил травму.

Реклама

Сперва сам Александр у себя в Instagram опубликовал фото из больницы, дав понять, что ему пришлось делать операцию.

INSTAGRAM

А немного позже эмоциональный пост обнародовал и Артем Милевский, написавший у себя в соцсетях: "Что не день, то какая-то х**ня. Здоровья, друже". При этом Миля показал фото с Нойоком, правая нога которого обута с специальный послеоперационный "сапог", а сам игрок опирается на костыли. Из чего можно сделать вывод – в игру Александр вернется не скоро.

INSTAGRAM

Читайте также: Нападающий "Динамо" Артем Милевский поборол коронавирус и отправился к мужикам

Ранее украинский партнер Милевского пафосно попрощался с коронавирусом. "Адье с кисточкой", – написал в Instagram полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок после выхода из больницы, куда он попал с диагнозом COVID-19.

Реклама

Смотрите, как брестское "Динамо" праздновало чемпионство-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма костыли Артем Милевский чемпионат Беларуси Александр Нойок Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять