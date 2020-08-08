Милевский выругался матом, опубликовав свое фото с украинцем на костылях

Одной потерей очков для брестского "Динамо" центральная встреча тура в белорусском чемпионате с солигорским "Шахтером", проигранная со счетом 0:1, не ограничилась. Действующие чемпионы Беларуси, цвета которых защищают три украинца Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, остались без одного из них. И судя по всему – на довольно продолжительное время. Нойок получил травму.
Сперва сам Александр у себя в Instagram опубликовал фото из больницы, дав понять, что ему пришлось делать операцию.
А немного позже эмоциональный пост обнародовал и Артем Милевский, написавший у себя в соцсетях: "Что не день, то какая-то х**ня. Здоровья, друже". При этом Миля показал фото с Нойоком, правая нога которого обута с специальный послеоперационный "сапог", а сам игрок опирается на костыли. Из чего можно сделать вывод – в игру Александр вернется не скоро.
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Ранее украинский партнер Милевского пафосно попрощался с коронавирусом. "Адье с кисточкой", – написал в Instagram полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок после выхода из больницы, куда он попал с диагнозом COVID-19.
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