Милевский выругался матом, опубликовав свое фото с украинцем на костылях

Одноклубник Мили Александр Нойок в последнем матче получил тяжелую травму, которая заставила его лечь под нож

Одной потерей очков для брестского "Динамо" центральная встреча тура в белорусском чемпионате с солигорским "Шахтером", проигранная со счетом 0:1, не ограничилась. Действующие чемпионы Беларуси, цвета которых защищают три украинца Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, остались без одного из них. И судя по всему – на довольно продолжительное время. Нойок получил травму.

Реклама

Сперва сам Александр у себя в Instagram опубликовал фото из больницы, дав понять, что ему пришлось делать операцию.

INSTAGRAM

А немного позже эмоциональный пост обнародовал и Артем Милевский, написавший у себя в соцсетях: "Что не день, то какая-то х**ня. Здоровья, друже". При этом Миля показал фото с Нойоком, правая нога которого обута с специальный послеоперационный "сапог", а сам игрок опирается на костыли. Из чего можно сделать вывод – в игру Александр вернется не скоро.

INSTAGRAM

Читайте также: Нападающий "Динамо" Артем Милевский поборол коронавирус и отправился к мужикам

Ранее украинский партнер Милевского пафосно попрощался с коронавирусом. "Адье с кисточкой", – написал в Instagram полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок после выхода из больницы, куда он попал с диагнозом COVID-19.

Реклама

Смотрите, как брестское "Динамо" праздновало чемпионство-2019

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама