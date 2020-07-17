"Адье с кисточкой": украинский партнер Милевского пафосно попрощался с коронавирусом

Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок, отлежавшись в больнице, не нарадуется выходу на свободу

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок завершил свое пребывание на карантине после заражения коронавирусом. Об этом игрок пафосно сообщил у себя в Instagram, написав: "Теперь я свободен. Адье с кисточкой". Отметим, что из-за вспышки COVID-19 в брестском "Динамо" этот клуб пропустил два тура чемпионата Беларуси.

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Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в составе действующих чемпионов Беларуси достигло 16 человек. Среди них – 5 представителей обслуживающего персонала и 11 футболистов. В их числе – Нойок, а также Милевский, Хачериди, Лаптев, Садовский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук и Игнатович.

При этом сообщалось, что Александр Нойок, а также вратарь брестского "Динамо" Сергей Игнатович и полузащитник Роман Юзепчук находились в больнице.

Реклама Милевский и Нойок / Фото: Прессбол

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Напомним, что во время карантина Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам. "Так что, давай, кент, закупай маски, отправим на Италию, хоть заработаем что-то", – говорил Алиев.

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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