Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач "Динамо"

4 декабря, 19:53

Александр Хацкевич и Олег Дулуб - кандидаты на работу в "Динамо" из Бреста

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить новоиспеченного чемпиона Беларуси "Динамо" из Бреста, за который выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Кроме него на пост наставника команды претендует экс-тренер львовских "Карпат" Олег Дулуб, последним местом которого был казахстанский "Атырау".

Читайте также: "Динамо" – это не ТОП-клуб": Хацкевич высказал мнение о своей бывшей команде

Сообщается, что контракт нынешнего наставника брестчан Марцела Лички оформлен заключен по системе "1+1", и клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом. Личка в завершившемся сезоне привел "Динамо" к историческим золотым медалям, а также завоевал с клубом Суперкубок Беларуси.

Реклама

Кстати, в недавнем интервью Игорь Суркис намекнул, что провал "Динамо" в матче с "Мальме" – это вина Хацкевича. Президент "Динамо" считает, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Доротея Вирер

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы

Напомним, что в недавнем интервью Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Артем Милевский чемпионат Беларуси Александр Хацкевич Олег Дулуб Динамо Брест

Источники: Прессбол , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
"Барса" и "Реал" побеждают, Лунин сидит в запасе: все результаты 14-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...