Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач "Динамо"

Александр Хацкевич и Олег Дулуб - кандидаты на работу в "Динамо" из Бреста

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить новоиспеченного чемпиона Беларуси "Динамо" из Бреста, за который выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Кроме него на пост наставника команды претендует экс-тренер львовских "Карпат" Олег Дулуб, последним местом которого был казахстанский "Атырау".

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Сообщается, что контракт нынешнего наставника брестчан Марцела Лички оформлен заключен по системе "1+1", и клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом. Личка в завершившемся сезоне привел "Динамо" к историческим золотым медалям, а также завоевал с клубом Суперкубок Беларуси.

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Кстати, в недавнем интервью Игорь Суркис намекнул, что провал "Динамо" в матче с "Мальме" – это вина Хацкевича. Президент "Динамо" считает, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке.

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Напомним, что в недавнем интервью Хацкевич признался, что хотел уйти из "Динамо" летом. Он имел на руках два предложения, но в итоге решил остаться в украинском клубе, а спустя полтора месяца был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

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