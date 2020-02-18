Миллион евро на руке: невеста Криштиану Роналду показала новые украшения

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес, недавно зажигавшая в Сан-Ремо с другим мужчиной, похвасталась дорогими украшениями. Девушка опубликовала в Instagram фото своей руки с кольцом, часами и браслетами.

Издание AS подсчитало, что примерная стоимость всех украшений составит около 1 миллиона евро. Так, самым дорогим является кольцо Джорджины с большим синим сапфиром и бриллиантовой огранкой, стоимость которого – около 800 тысяч евро. Также на руке девушки были часы марки Patek Philippe стоимостью около 40 тысяч евро и браслеты общей стоимостью около 30 тысяч евро.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram Реклама

Судя по всему, это – презенты от Криштиану. Напомним, недавно сам Роналду получил от Джорджины и близких дорогой подарок на день рождения – 5-кратному обладателю "Золотого мяча" "подкатили" автомобиль Mercedes G-Class – новый "Гелендваген", украшенный большим красным бантом.

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Отметим, что португальский футболист вместе со своей невестой воспитывают четверых детей, трое из которых – от суррогатной матери, а младшую дочь Алану Мартину родила Джорджина.

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