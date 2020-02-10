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Роналду качать пресс помогает вся семья – Криштиану упражняется с дочерью на животе

10 февраля, 23:54

Супруга португальского форварда "Ювентуса" снимала происходящее на телефон

Роналду и Джорджина

Роналду и Джорджина / Фото: Instagram

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Семейство Роналду поделилось с миром очередным забавным домашним видео. Супруга португальца, Джорджина, сняла, как Криштиану качает пресс. Читайте, как Джорджина зажигала в Сан-Ремо.

Футболист улегся на фитбол, посадил на себя дочурку – и в такой позе качает пресс. Дочь с интересом наблюдает за папой, а еще двое детей ходят по квартире. Джорджина в этот момент снимает супруга на телефон.

INSTAGRAM

Узнайте, кто из футболистов получает больше всех в мире. За аргентинцем Месси никто не может угнаться: Роналду зарабатывает почти вдвое меньше.

К слову, недавно мы писали, что стали известны подробности свадьбы форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Как сообщает Novella 2000, организацией бракосочетания футболиста занимался его марокканский друг – боец ММА Бадр Хари. В свое время он носил португальца на руках, а СМИ распускали слухи, что Криштиану имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Церемония прошла втайне от матери футболиста.

Смотрите, как Роналду на День рождения получил щедрый подарок от возлюбленной

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