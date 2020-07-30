Миллионы Луческу: президент "Динамо" – о зарплате нового тренера киевлян

По словам Игоря Суркиса, вопрос финансовых условий с румынским коучем был утрясен за 10 минут

Во время онлайн-презентации Луческу на посту тренера "Динамо" президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал о финансовых условиях работы 75-летнего румынского специалиста. Напомним, Мирча подписал с "бело-синими" контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

"Луческу пришел из профессиональных качеств. Вопрос денежного содержания был на последнем месте, – отметил Игорь Суркис. – У него есть бонусная система за попадание в Лигу чемпионов. Это главный критерий, который я озвучил. Финансовые вопросы контракта мы решили ровно за десять минут".

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Отметим, что ранее в румынских СМИ появилась информация о том, что годовая зарплата Мирчи Луческу в "Динамо" составит 1,2 млн евро. При этом украинские источники добавляют, что в случае завоевания чемпионства Украины тренера киевлян ждет бонус в 500 тысяч евро, и такой же – за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Ранее Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни стало. Новый наставник киевлян намерен исключить частые мышечные травмы динамовцев, с которыми он почти не сталкивался в "Шахтере".

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