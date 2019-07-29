Таких эмоций в карьере экс-звезды киевского "Динамо" не было уже давно. Артем зажег в чемпионате Беларуси

Милевский празднует свой чудо-гол / Фото: Instagram

"Миля, иди сюда! Красава!": появилось новое видео чудо-гола Милевского с поздравлениями от Зайца https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-29T16:21:00+03:00 Футбол Таких эмоций в карьере экс-звезды киевского "Динамо" не было уже давно. Артем зажег в чемпионате Беларуси

В интернете появилось новое видео сумасшедшего гола Артема Милевского, забитого украинским нападающим брестского "Динамо" в ворота "Торпедо-БелАЗ" в недавней игре чемпионата Беларуси (4:1). Это был, возможно, лучший гол в карьере 34-летнего нападающего. Получив мяч на фланге, Миля совершил проход в штрафную соперника в стиле Лионеля Месси, оставив в дураках сразу пятерых игроков "Торпедо", и после стеночки с одноклубником переиграл вратаря.

29 Июл 2019 в 3:10 PDT INSTAGRAM (@timi1010)

Видео, снятое из-за ворот, захватило бурю эмоций Милевского, его агента Александра Панкова и одноклубников футболиста сразу после забитого мяча: "Миля забил! Миля! Иди сюда! Красава!!!". Партнеры едва не задушили Милевского в своих объятиях, после чего Артема похлопал по плечу талисман брестского "Динамо" Заяц Брестоман.

Напомним, сразу после того забитого мяча Милевский побежал обниматься с бывшим футболистом "Крыльев Советов" , а ныне звездой спортивного Youtube Евгением Савиным, приехавшим снимать сюжет о Миле. У Савина есть традиция - "заряжать" перед матчами тапки своих героев, после чего они непременно забивают. Этот магический ритуал ранее сработал с Агуэро, Головиным, Даудой. А теперь магия помогла забить гол-красавец Милевскому.

Милевский празднует победу с "Динамо" Брест / Фото: Facebook

Отметим, что недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа. "Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений, – отметил Ефим Конопля. – Артем Милевский, Александр Алиев - алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".

Как Артем Милевский пропил свой успех

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