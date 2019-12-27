Миля в ТОПе: украинский нападающий попал в символическую сборную чемпионата Беларуси

Известный нападающий впервые стал чемпионом за пределами Украины

Артем Милевский / Фото: Instagram

Украинский нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский, запустивший недавно Youtube-канал, попал в символическую сборную чемпионата Беларуси, составленную Белорусской федерацией футбола. В завершившемся сезоне Милевский провел 26 матчей, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Другой украинец из брестского клуба Александр Нойок был включен в символическую сборную Б.

Первая сборная: Гутор – Сачивко, Кики, Рыбак, Матвейчик – Нехайчик, Драгун, Кисляк, Стасевич – Милевский, Шкурин.

Вторая сборная: Плотников – Антич, Павловец, Волков, Веретило – Яблонский, Бакай, Нойок – Скавыш, Лаптев, Ковалев.

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Отметим, что лучшим футболистом чемпионата Беларуси признали полузащитника БАТЭ Игоря Стасевича. Он побеждает в этой номинации во второй раз подряд. Также мы писали, что Милевский уступил звание лучшего нападающего брестского "Динамо" молодому украинцу.

Ранее Милевский рассказал, с каким алкоголем отметит Новый год. К шампанскому будет оливье. И наверняка не обойдется без просмотра классики – Миля обожает "Иронию судьбы".

Смотрите эмоции Милевского после выигрыша чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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