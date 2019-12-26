"А Алиев будет в шубе?" Милевский рассказал, с каким алкоголем отметит Новый год

К шампанскому будет оливье. И наверняка не обойдется без просмотра классики - Миля обожает "Иронию судьбы"

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Последние дни 2019-го испаряются. Артем Милевский, запустивший накануне треш-канал в YouTube, рассказал, каким образом собирается отметить наступление Нового, 2020-го, года.

"Купил подарки, завтра – водопады и потом – Минск", – написал на своей странице в Instagram Артем Милевский, отдыхающий в эти дни на Бали со своей девушкой. А дальше раскрыл планы на ночь с 31 декабря на 1 января, которую он собирается провести в столице Беларуси в кругу семьи: "Будут оливье, шуба, котлетки, мандарины и советское шампанское!"

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В комментариях под этим постом Милевского многие делятся впечатлениями от просмотра первого видео Артема на его YouTube-канале, одним из героев которого стал откровенный, но не совсем трезвый Александра Алиев.

Артем, ты сделал классное видео на Youtube. Очень жалко Алиева. Если он так продолжит, через год будет уличным бомжом. Может, поможешь ему снова стать на ноги? – просят Милевского подписчики

А Алиев будет в шубе? – троллят Милевского другие фоловеры

Кстати, как рассказывал "Сегодня" Милевский, на Новый год он любит пересматривать классику советского кино. "С легким паром", конечно! "Иван Васильевич меняет профессию"... Не надоело ли? Да нет, хорошие фильмы. Раз в год можно посмотреть", – говорил Милевский.

Смотрите эмоции Милевского после выигрыша чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Напомним, перед отпуском Милевский обматерил Буяльского за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды – киевского "Динамо".

Смотрите сюжет о скандальной карьере Милевского

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