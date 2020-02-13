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Названа зарплата Зозули в "Альбасете": он получает в 14 раз меньше, чем Ярмоленко – СМИ

13 февраля, 10:58

С окладом в полмиллиона евро Роман является самым высокооплачиваемым игроком своей команды

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля назван самым высокооплачиваемым футболистом в своей команде, занимающей 19-е место из 22 команд второго испанского дивизиона. Кстати, зарабатывает Роман в Сегунде не только евро, но и желтые карточки, из-за перебора которых 16 февраля Зозуля пропустит матч против "Мирандеса".

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

Роман Зозуля. Фото: ОПЕНГРАФ

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Как сообщают СМИ, за год Зозуля, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 900 тысяч евро, получает около 500 тысяч евро. Напомним, 30-летний экс-форвард сборной Украины продлил контракт с испанским клубом летом 2019-го. Соглашение рассчитано на два сезона, за которые суммарно его банковский счет должен пополниться на миллион в европейской валюте.

Отметим, что Роман Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017-го. За это время нападающий забил 23 гола и сделал 7 ассистов в 92 матчах.

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Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

Напомним, ранее была опубликована зарплата Александра Зинченко в "Манчестер Сити". Согласно данным британских журналистов, украинец является одним из самых низкооплачиваемых игроков "горожан" с годовым окладом в 1,24 млн евро.

Также мы рассказывали, что СМИ узнали зарплату Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме". В отличие от Зинченко, Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком своей команды – ему начисляют свыше 7 млн евро в год. Это в 14 раз больше, чем у Зозули, в связке с которым Ярмоленко начинал в свое время большую карьеру в "Динамо".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Футбол 24

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