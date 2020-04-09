Могут быть проблемы с психикой: здоровье футболистов оказалось под угрозой из-за коронавируса

Глава Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффман заявил, что кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психическое здоровье футболистов. Правда, некоторые игроки находят способ развлечься даже в условиях самоизоляции. Например, одноклубник Зинченко Кайл Уокер призвал соблюдать карантин, а сам развлекался с проститутками.

"Психическое здоровье футболистов имеет большое значение. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что существуют повышенные риски для беспокойства, различные психологические проблемы для игроков по сравнению с населением в целом. Для большинства из них это напряженная и нестабильная работа, а неопределенность, связанная с вызванным коронавирусом кризисом, еще больше усугубляет ситуацию.

Много молодых людей сейчас остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на один год. Это создает огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона", – цитирует Баер-Хоффмана Reuters.