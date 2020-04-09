Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Могут быть проблемы с психикой: здоровье футболистов оказалось под угрозой из-за коронавируса

9 апреля, 20:57

Александр Трикиша

Для большинства из них футбол - это напряженная и нестабильная работа

Глава Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффман заявил, что кризис из-за пандемии коронавируса негативно влияет на психическое здоровье футболистов. Правда, некоторые игроки находят способ развлечься даже в условиях самоизоляции. Например, одноклубник Зинченко Кайл Уокер призвал соблюдать карантин, а сам развлекался с проститутками.

"Психическое здоровье футболистов имеет большое значение. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что существуют повышенные риски для беспокойства, различные психологические проблемы для игроков по сравнению с населением в целом. Для большинства из них это напряженная и нестабильная работа, а неопределенность, связанная с вызванным коронавирусом кризисом, еще больше усугубляет ситуацию.

Много молодых людей сейчас остались одни и находятся вдали от родины. У них часто нет поддержки, а многие из них заключают трудовые договоры сроком на один год. Это создает огромное беспокойство по поводу того, получат ли они какой-либо доход после этого сезона", – цитирует Баер-Хоффмана Reuters.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Ранее мы писали, что Неймар не сумел попасть по пустым воротам во время игры в футбол с собаками. Бразилец развлекается со своими собаками на заднем дворе.

Читайте также:О карантине футбольного комментатора: поиски позитива и эмоции для бутерброда

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол футболист коронавирус

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" форматуФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...