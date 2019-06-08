Молдова одержала первую победу в отборе на Евро-2020, одолев Андорру в меньшинстве

Сборная Молдовы забила быстрый гол, а затем в меньшинстве удержала победный счет

Молдова обыграла Андорру в отборе на Евро-2020. Фото fmf.md.

Сборная Молдовы выиграла у команды Андорры в домашнем матче в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Игра прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Игорь Армаш, поразивший ворота соперника на восьмой минуте. Почти весь второй тайм сборная Молдовы провела в меньшинстве из-за удаления полузащитника "Кальяри" Артура Ионицэ.

Эта победа стала первой для Молдовы в отборе на Евро-2020. До этого команда проиграла оба матча – Франции (1:4) и Турции (0:4).

Ранее мы писали, что в этой группе отбора на Евро Исландия обыграла Албанию и поднялась на третье место.

Напомним, что в субботу дубль футболисты Теему Пукки вывел Финляндию на второе место в группе отбора на Евро-2020. Финны на своем поле обыграли команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

Молдова – Андорра – 1:0 (1:0)

Гол: Армаш (8)

Удаление: Ионицэ (47)

Турнирное положение в группе H отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 2 2 0 0 8-1 6 2 ТУРЦИЯ 2 2 0 0 6-0 6 3 ИСЛАНДИЯ 3 2 0 1 3-4 6 4 АЛБАНИЯ 3 1 0 2 3-3 3 5 МОЛДОВА 3 1 0 2 2-8 3 6 АНДОРРА 3 0 0 3 0-6 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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