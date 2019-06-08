Молдова одержала первую победу в отборе на Евро-2020, одолев Андорру в меньшинстве
Сборная Молдовы забила быстрый гол, а затем в меньшинстве удержала победный счет
Сборная Молдовы выиграла у команды Андорры в домашнем матче в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Игра прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Игорь Армаш, поразивший ворота соперника на восьмой минуте. Почти весь второй тайм сборная Молдовы провела в меньшинстве из-за удаления полузащитника "Кальяри" Артура Ионицэ.
Эта победа стала первой для Молдовы в отборе на Евро-2020. До этого команда проиграла оба матча – Франции (1:4) и Турции (0:4).
Ранее мы писали, что в этой группе отбора на Евро Исландия обыграла Албанию и поднялась на третье место.
Напомним, что в субботу дубль футболисты Теему Пукки вывел Финляндию на второе место в группе отбора на Евро-2020. Финны на своем поле обыграли команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.
Молдова – Андорра – 1:0 (1:0)
Гол: Армаш (8)
Удаление: Ионицэ (47)
Турнирное положение в группе H отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|ТУРЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|3
|ИСЛАНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|4
|АЛБАНИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|5
|МОЛДОВА
|3
|1
|0
|2
|2-8
|3
|6
|АНДОРРА
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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