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Молдова одержала первую победу в отборе на Евро-2020, одолев Андорру в меньшинстве

8 июня, 22:14

Сборная Молдовы забила быстрый гол, а затем в меньшинстве удержала победный счет

Молдова обыграла Андорру в отборе на Евро-2020. Фото fmf.md
Молдова обыграла Андорру в отборе на Евро-2020. Фото fmf.md.

Сборная Молдовы выиграла у команды Андорры в домашнем матче в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Игра прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Игорь Армаш, поразивший ворота соперника на восьмой минуте. Почти весь второй тайм сборная Молдовы провела в меньшинстве из-за удаления полузащитника "Кальяри" Артура Ионицэ.

Эта победа стала первой для Молдовы в отборе на Евро-2020. До этого команда проиграла оба матча – Франции (1:4) и Турции (0:4).

Ранее мы писали, что в этой группе отбора на Евро Исландия обыграла Албанию и поднялась на третье место.

Напомним, что в субботу дубль футболисты Теему Пукки вывел Финляндию на второе место в группе отбора на Евро-2020. Финны на своем поле обыграли команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

Молдова – Андорра – 1:0 (1:0)
Гол: Армаш (8)
Удаление: Ионицэ (47)

Турнирное положение в группе H отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 ФРАНЦИЯ22008-16
2 ТУРЦИЯ22006-06
3 ИСЛАНДИЯ32013-46
4 АЛБАНИЯ31023-33
5 МОЛДОВА31022-83
6 АНДОРРА30030-60

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег Евро-2020, сборная Молдовы, сборная Андорры

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Сегодня|Спорт

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