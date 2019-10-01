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Момент истины для сборной: Шевченко сделал заявление относительно работы в "Милане"

1 октября, 19:13

Коуча украинской национальной команды видят новым наставником итальянского гранда

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию, что он может возглавить "Милан". Накануне в итальянских медиа прошло сообщение о том, что боссы "россонери" видят в Шеве сменщика для Марко Джампаоло, проигравшего три поединка кряду

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Люблю "Милан", но клуб не контактировал со мной. На профессиональном уровне я сейчас не думаю о "Милане", – заявил в комментарии La Gazzetta dello Sport Андрей Шевченко. – Я тренер сборной Украины, все мои усилия направлены на мою страну. Хочу выйти на Евро-2020 с моими игроками. Я сейчас в Милане, но лишь потому, что буду смотреть на игроков сборной в матче "Шахтера" с "Аталантой".

Ранее сообщалось, что Шевченко проведет переговоры о возможном контракте со спортдиром "Милана" Паоло Мальдини.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

"После матча "Аталанта" – "Шахтер" я встречусь здесь со своими друзьями. Это часть социальной жизни, ведь мы все еще хорошие друзья, – сказал по этому поводу Андрей Шевченко. – Мальдини и Бобан – настоящие гаранты для "Милана", который вскоре встанет на ноги. "Милан" остается в моем сердце. Уверен, команда скоро оправится"

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Стоит отметить, что 29 сентября "Милан" не забыл поздравить Шевченко с 43-летием. "С днем рождения, Шева! – гласило сообщение в Twitter "россонери". – А какое ваше самое яркое воспоминание о Короле Востока?"

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Болельщики "Милана" отреагировали на этот твит гифками решающего пенальти, который Шева забил в финале ЛЧ-2013 с "Ювентусом". Тогда победный удар украинца с "точки" в ворота Буффона принес "россонери" самый престижный трофей клубного футбола.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Милан Италия Андрей Шевченко Сборная Украины чемпионат Италии Евро-2020

Источник: ua.tribuna.com

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