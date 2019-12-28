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Моуринью хочет, чтобы руководство "Тоттенхэма" совершило рекордное приобретение в истории клуба

28 декабря, 12:31

Португальский специалист "охотится" на Варана

Моуринью

Моуринью / Фото: Twitter

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэма".

Читайте также: "Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице

В трансфере француза лично заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуринью. Сумма трансфера может составить 80 миллионов евро. Стоит отметить, что Моуринью является давним поклонником таланта Варана. Еще будучи тренером "Манчестер Юнайтед", он желал оформить трансфер 26-летнего футболиста.

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В этом сезоне Рафаэль провел 20 матчей на клубном уровне, на его счету один забитый мяч и одна результативная передача. Действующий контракт футболиста с "Реалом" истекает летом 2022 года.

Напомним, за мадридский клуб Варан выступает с 2011 года.

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Ранее мы писали, что Моуринью рассказал о горе, которое случилось с ним на Рождество. Наставник не смог сдержать слез, когда говорил о смерти собаки.

К слову, читайте, как Моуринью пристыдил немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера, который подвергся расистским нападкам.

Смотрите, как кореец Сон забивал за "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов "Баварии"

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Жозе Моуринью Тоттенхэм Рафаэль Варан

Источник: Football Espana

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