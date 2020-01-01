"Лестер" громит соперника и без Варди, а "Тоттенхэм" Моуринью проиграл со скандалом

В первый день 2020 года в Англии проходят поединки в футбольной Премьер-лиге

"Лестер" на выезде разгромил "Ньюкасл" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся 1 января, завершилась победой "лис" со счетом 3:0. Победу команде Брендана Роджерса, выступавшей без своего лучшего бомбардира Джейми Варди, принесли голы Айозе Переса, Джеймса Мэддисона и Хамзы Чодури.

"Лестер" с 45 набранными очками закрепился на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего "Ливерпуля" 55 очков и 2 матча в запасе. Идущий третьим "Манчестер Сити" провел на 1 игру меньше "Лестера" и отстает от "лис" на 4 очка. "Ньюкасл" с 25 очками опустился на 12-ю строчку.

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"Ньюкасл" – "Лестер" – 0:3 (0:2)

Голы: Перес (36), Мэддисон (39), Чодури (87)

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Еще в одном матче тура "Уотфорд" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон" – 2:1, благодаря чему существенно улучшил свои позиции в борьбе за выживание. У команды 19 очков и 19-е место, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 1 очко.

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"Тоттенхэм" и Моуринью

"Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся 1 января в Саутгемптоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал форвард "святых" Дэнни Ингс, для которого забитый мяч стал 13-м в чемпионате Англии в сезоне-2019/20.

Стоит отметить, что по ходу игры "Тоттенхэм" потерял своего капитана Гарри Кейна из-за травмы: англичанин потянул мышцу бедра и был заменен на Эрика Ламелу на 75-й минуте игры. А наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отметился скандалом: португальский специалист подсмотрел в записки тренера соперника и получил за это желтую карточку.

"Тоттенхэм" с 30 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, команда на 6 очков отстает от идущего четвертым "Челси". "Саутгемптон" (25) благодаря победе поднялся на 11-ю позицию.

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"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:0 (1:0)

Гол: Ингс (17)

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