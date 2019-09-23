"Моя единственная скамейка – дома": Моуриньо оценил шансы возвращения в "Реал"

Жозе Моуринью / Фото: AFP

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Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо прокомментировал информацию о том, что он может вновь возглавить "Королевский клуб". Ранее мы писали, что Моуринью ждет увольнения Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала".

"Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в "Реал"? Моя единственная скамейка – дома", – заявил Жозе Моуриньо.

56-летний Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридский клуб однажды стал чемпионом Испании, а также по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

"Реал", набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Кстати, под Зиданом уже давно шатается стульчик, после разгрома "Реала" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов позиции Зинедина стали еще слабее. И если бы он потерпел неудачу и в игре с "Севильей", угроза отставки из виртуальной могла превратиться в реальную.

Кстати, Ранее мы писали, что Моуринью отказался от предложения из Китая в размере 100 миллионов евро за весь срок контракта.

Обзор матча "Севилья" – "Реал" (0:1)

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