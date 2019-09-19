Зидан разгромлен у себя на родине: обзор игрового дня Лиги чемпионов в группе А

Первый тур Лиги чемпионов в группе А ознаменовался разгромом самого титулованного клуба в истории футбола. Мадридский "Реал" был на выезде нещадно бит французским "ПСЖ". Даже без дисквалифицированного Неймара парижане уничтожили команду французского тренера Зинедина Зидана со счетом 3:0.
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При этом вингер "ПСЖ" Ди Мария, забив два мяча "Реалу", повторил достижение Шевы.Мадридцы же не сумели нанести ни единого удара в створ ворот своего бывшего голкипера Кейлора Наваса.
"ПСЖ" – "РЕАЛ" – 3:0
Голы: Ди Мария (14, 33), Менье (90+1)
"ПСЖ": Навас – Менье, Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос (Эррера, 70), Гуйе, Верратти – Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария
"РЕАЛ": Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Родригес (Йович, 70) – Бейл (Винисиус, 79), Бензема, Азар (Васкес, 70)
Предупреждения: Ди Мария, Бернат – Карвахаль, Винисиус
"БРЮГГЕ" – "ГАЛАТАСАРАЙ" - 0:0
"БРЮГГЕ": Миньоле – Мата, Митрович, Дели, Ритс (Альварес, 86) – Диатта, Ванакен, Вормер, Рикка – Окереке (Опенда, 60), Деннис (Дианье, 73)
"ГАЛАТАСАРАЙ": Муслера – Мариано (Озбайракли, 90), Люиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо – Лемина (Мор, 60), Нзонзи, Сери (Донк, 90+3) – Фегули, Фалькао, Бабель
Предупреждения: Опенда, Вормер - Лемина, Нзонзи
Турнирная таблица группы А
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|БРЮГГЕ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3
|ГАЛАТАСАРАЙ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4
|РЕАЛ МАДРИД
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
1 октября
Реал – Брюгге
Галатасарай – ПСЖ
22 октября
Брюгге – ПСЖ
Галатасарай – Реал
6 ноября
ПСЖ – Брюгге
Реал – Галатасарай
26 ноября
Галатасарай – Брюгге
Реал – ПСЖ
11 декабря
ПСЖ – Галатасарай
Брюгге – Реал Мадрид
Как мы писали ранее, "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копирку. Как и в предыдущем евросезоне, "горняки" дома уступили английскому гранду, которого называют главным фаворитом ЛЧ, со счетом 0:3.
Тем временем экс-жена победителя ЛЧ Тимощука рассказала, как продала мужа за 13 млн долларов. Надежда Навроцкая после развода раскрыла неизвестные подробности карьеры своего бывшего супруга.
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