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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Зидан разгромлен у себя на родине: обзор игрового дня Лиги чемпионов в группе А

19 сентября, 01:18

Самый титулованный клуб мира после первого тура занимает последнее место в своем квартете

Парижане скосили "Реал"

Парижане скосили "Реал" / Фото: AFP

Первый тур Лиги чемпионов в группе А ознаменовался разгромом самого титулованного клуба в истории футбола. Мадридский "Реал" был на выезде нещадно бит французским "ПСЖ". Даже без дисквалифицированного Неймара парижане уничтожили команду французского тренера Зинедина Зидана со счетом 3:0.

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При этом вингер "ПСЖ" Ди Мария, забив два мяча "Реалу", повторил достижение Шевы.Мадридцы же не сумели нанести ни единого удара в створ ворот своего бывшего голкипера Кейлора Наваса.

"ПСЖ" – "РЕАЛ" – 3:0
Голы: Ди Мария (14, 33), Менье (90+1)
"ПСЖ": Навас – Менье, Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос (Эррера, 70), Гуйе, Верратти – Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария
"РЕАЛ": Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос, Каземиро, Родригес (Йович, 70) – Бейл (Винисиус, 79), Бензема, Азар (Васкес, 70)
Предупреждения: Ди Мария, Бернат – Карвахаль, Винисиус

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"БРЮГГЕ" – "ГАЛАТАСАРАЙ" - 0:0
"БРЮГГЕ": Миньоле – Мата, Митрович, Дели, Ритс (Альварес, 86) – Диатта, Ванакен, Вормер, Рикка – Окереке (Опенда, 60), Деннис (Дианье, 73)
"ГАЛАТАСАРАЙ": Муслера – Мариано (Озбайракли, 90), Люиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо – Лемина (Мор, 60), Нзонзи, Сери (Донк, 90+3) – Фегули, Фалькао, Бабель
Предупреждения: Опенда, Вормер - Лемина, Нзонзи

Турнирная таблица группы А

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Жан Беленюк
NКомандаИВНПМО
1 ПСЖ11003-03
2 БРЮГГЕ10100-01
3 ГАЛАТАСАРАЙ10100-01
4 РЕАЛ МАДРИД10010-30

1 октября
Реал – Брюгге
Галатасарай – ПСЖ

22 октября
Брюгге – ПСЖ
Галатасарай – Реал

6 ноября
ПСЖ – Брюгге
Реал – Галатасарай

26 ноября
Галатасарай – Брюгге
Реал – ПСЖ

11 декабря
ПСЖ – Галатасарай
Брюгге – Реал Мадрид

Как мы писали ранее, "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копирку. Как и в предыдущем евросезоне, "горняки" дома уступили английскому гранду, которого называют главным фаворитом ЛЧ, со счетом 0:3.

Тем временем экс-жена победителя ЛЧ Тимощука рассказала, как продала мужа за 13 млн долларов. Надежда Навроцкая после развода раскрыла неизвестные подробности карьеры своего бывшего супруга.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Реал Мадрид псж Галатасарай Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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