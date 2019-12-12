"Можно делать ставки, кого следующего удалят в "Динамо": Ващук рассказал о матче с "Лугано"

Владислав Ващук / Фото: Сегодня|Спорт

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Бывший футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями от ключевого матча столичной команды в шестом туре Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Мы проведем онлайн матча "Динамо" – "Лугано" с видео голов и яркими фото.

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"Можно делать ставки, кого следующего удалят в "Динамо" в этой игре. Каждый матч киевляне играют вдесятером. Такое ощущение, будто это специально происходит. Возможно, игроки забыли о том, как считать до двух, или что арбитр имеет красную карточку. Словом, в команде нет дисциплины", – отметил Ващук.

Мы уже писали, где смотреть "Динамо" – "Лугано".

"Первые минуты – и мы уже имеем опасные моменты у наших ворот. Бывает, пропускаем. Бывает, спасает перекладина. Так что сложно сказать, как динамовцы сыграют с "Лугано". Как захотят, так и сыграют. Игрокам не хватает ответственности перед болельщиками и самими собой. Они себя превращают в ничто, когда зарабатывают красные карточки. Ранее, это каралось внутри коллектива. Сегодня, это как само собой – уже норма", – рассказал Владислав.

Ранее мы давали все расклады для выхода "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

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