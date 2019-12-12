"Динамо "- "Лугано": где смотреть поединок Лиги Европы

"Динамо" потеряло очки в Швейцарии / Фото: Reuters

Реклама

Сегодня, 12 декабря, в заключительном матче группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" на своем поле померяется силами со швейцарским "Лугано" и попытается добыть путевку в плей-офф турнира. Смотреть онлайн матча "Динамо" – "Лугано" можно будет на нашем сайте.

Поединок стартует в 19:55 на НСК "Олимпийский". Соперников рассудит рефери Алияр Агхаев из Азербайджана. Прямая трансляция встречи запланирована на талеканале "Футбол 1".

Читайте также: все расклады для выхода "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

В воскресенье киевляне проиграли дома "Заре" 1:2 и опустились на четвертое место в чемпионате Украины, хоть и отстают от идущих вторыми луганчан только на одно очко.

Так что к матчу в Лиге Европы они подходят не в лучшем настроении. Еще и с кадрами серьезные проблемы. Из-за дисквалификаций встречу пропустят капитан Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич и Артем Шабанов. Под вопросом участие травмированного Виталия Миколенко и заболевшего Владимира Шепелева.

Швейцарцы идут на шестом месте в национальном первенстве, что тоже является неудовлетворительным результатом. К тому же, "Лугано" лишился шансов выйти из группы. Соперник не будет переживать за исход встречи и просто приедет играть в свой футбол.

Однако все-таки возможна ротация состава, ведь в следующем туре чемпионата Швейцарии "Лугано" предстоит встреча с "Янг Бойз".

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко, Попов, Кадар, Миколенко, Кендзера, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Шапаренко, Беседин.

"Лугано": Бауманн, Кечшкес, Дапрела, Обексер, Йао, Ловрич, Кустодио, Вешеи, Лаванши, Араторе, Холендер.

"Насколько нам удалось отойти от поражения от "Зари", покажет завтрашний день. Не скажу, что у нас все хорошо и отлично, но я надеюсь на это. На такие игры настраивать нет смысла, все хорошо понимают ее важность. Все знают, что в принципе все в наших руках", – отметил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

"Наше участие в Лиге Европы подходит к завершению. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. "Динамо" будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить киевлянам все, что имеем", – рассказал главный тренер "Лугано" Маурицио Якобаччи.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Смотрите, как умеет забивать Миколенко

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама